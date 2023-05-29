Токаев "по достоинству оценил шутку" Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у его страны нет оснований для вступления в Союзное государство, поскольку есть Евразийский экономический союз. Так он прокомментировал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко присоединиться к объединению.

"Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", — пояснил Токаев.

Он добавил, что ядерное оружие Казахстану также не нужно, так как республика присоединилась к договору о нераспространении такого типа вооружения и договору о запрещении ядерных испытаний. Токаев подчеркнул, что страна намерена твёрдо соблюдать соглашения.