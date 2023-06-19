В ЦИК заявили о почти полной готовности новых регионов к выборам

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал о подготовке к предстоящим сентябрьским выборам. Так, по его словам, в новых регионах готовность уже почти полная.

"Практически полностью сформированы территориальные избирательные комиссии — их 100 в четырёх новых субъектах. И есть участковые избирательные комиссии, которых без малого две тысячи. <...> В целом я оцениваю готовность близко к 100%", — отметил Булаев в беседе с РИА "Новости".

Также он рассказал о проблемах, возникающих в ходе подготовки. В частности, речь идёт о комиссиях, которые расположены в близких к зоне боевых действий районах. Тем не менее зампред ЦИК считает, что все вопросы решатся ближе к старту голосования.