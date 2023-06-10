"Единая Россия" выдвинула Сергея Сокола кандидатом на выборах главы Хакасии

"Единая Россия" выдвинула секретаря регионального отделения, депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом от партии на выборах губернатора Хакасии. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.

Обращаясь к поддержавшим его делегатам партийной конференции, политик сообщил, что кандидаты от ЕР проведут аудит проблем жителей региона. Уже сейчас региональное отделение работает над "Стратегией развития республики – 2035", которая станет частью народной программы партии в регионе.

"Главное в нашей избирательной кампании — встретиться с как можно большим количеством местных жителей", — отметил Сокол.

Он напомнил, что в рамках программы работы идут уже более чем на ста объектах в Хакасии: ведётся масштабный ремонт дорог, построены две новые школы, три детских сада. Помимо этого в текущем году выделено 1,2 миллиарда рублей для постройки ещё пяти школ и капитального ремонта семи образовательных организаций, а в девяти сельских школах проводится ремонт спортивных залов. Кроме того, добавил Сокол, ещё 175 миллионов рублей выделено на строительство и ремонт 12 учреждений здравоохранения. А в рамках партийного проекта "Городская среда" идёт благоустройство улиц и общественных территорий Хакасии.

Также депутат подчеркнул, что с первых дней СВО все муниципалитеты Хакасии включились в работу по организации помощи беженцам и участникам спецоперации. Более того, активисты партии собрали свыше 15 миллионов рублей на помощь фронту, а раз в две-три недели в зону проведения СВО уходят грузы для бойцов и жителей новых регионов.

Как отметила замсекретаря Генсовета "Единой России" Дарья Лантратова, Сокол имеет большой управленческий опыт и "видит запросы тех, кто живёт рядом". Она напомнила, что политик полгода находился в зоне проведения СВО в качестве бойца разведки и знает, в чём нуждаются военнослужащие и их родные.