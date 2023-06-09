ЕР предложила выдвинуть вторым кандидатом в мэры Москвы Петра Толстого

"Президиум регионального политического совета предлагает включить в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на выборах мэра города Москвы кандидатуры Собянина Сергея Семёновича и Толстого Петра Олеговича", — сказал замруководителя фракции партии ЕР в Госдуме Виктор Селиверстов.

Голосование по кандидату (согласно уставу) должно быть конкурентным, а в бюллетене должно быть минимум две фамилии.