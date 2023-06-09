Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 19:38

ЕР предложила выдвинуть вторым кандидатом в мэры Москвы Петра Толстого

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Секретарь московского городского отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Пётр Толстой станет вторым кандидатом от правящей партии на выборах мэра столицы.

"Президиум регионального политического совета предлагает включить в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на выборах мэра города Москвы кандидатуры Собянина Сергея Семёновича и Толстого Петра Олеговича", — сказал замруководителя фракции партии ЕР в Госдуме Виктор Селиверстов.

Голосование по кандидату (согласно уставу) должно быть конкурентным, а в бюллетене должно быть минимум две фамилии.

Назначена дата выборов губернатора Подмосковья
Назначена дата выборов губернатора Подмосковья

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поддержал выдвижение действующего главы города Сергея Собянина. Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября этого года.

BannerImage
Ирина Фальке
  • Новости
  • Петр Толстой
  • Единая Россия
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar