Назначена дата выборов губернатора Подмосковья

Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"Мособлдума в ходе 57-го заседания приняла постановление о назначении выборов губернатора Московской области на 10 сентября. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, согласно нормам федерального законодательства, Мособлдума может принять решение о проведении голосования только в один день. При этом избирательная комиссия области имеет право скорректировать дату выборов.

"Теперь Подмосковье входит в активную фазу избирательной кампании. Непосредственное выдвижение кандидатов на пост губернатора начнётся после официального опубликования решения о назначении выборов", — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В течение 20 дней после опубликования кандидату необходимо представить в избирательную комиссию решение партии о его выдвижении, а также ряд документов и пройти муниципальный фильтр, собрав 90 подписей муниципальных депутатов.