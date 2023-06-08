Назначена дата выборов губернатора Подмосковья
Мособлдума утвердила проведение выборов губернатора Подмосковья на 10 сентября
Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной думы.
"Мособлдума в ходе 57-го заседания приняла постановление о назначении выборов губернатора Московской области на 10 сентября. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, согласно нормам федерального законодательства, Мособлдума может принять решение о проведении голосования только в один день. При этом избирательная комиссия области имеет право скорректировать дату выборов.
"Теперь Подмосковье входит в активную фазу избирательной кампании. Непосредственное выдвижение кандидатов на пост губернатора начнётся после официального опубликования решения о назначении выборов", — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В течение 20 дней после опубликования кандидату необходимо представить в избирательную комиссию решение партии о его выдвижении, а также ряд документов и пройти муниципальный фильтр, собрав 90 подписей муниципальных депутатов.
Ранее Лайф рассказывал, что проведение выборов мэра Москвы также назначено на 10 сентября, единый день голосования. Уже известно, что нынешний градоначальник Сергей Собянин будет выдвигаться от "Единой России".
ТАСС / Валерий Шарифулин