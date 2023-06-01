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1 июня, 17:29

Путин поддержал желание Воробьёва вновь идти на выборы губернатора Подмосковья

Президент РФ Владимир Путин поддержал желание главы Московской области Андрея Воробьева избираться на новый срок. Глава государства принял губернатора, и они обсудили положение дел в регионе.

В ходе встречи глава государства напомнил губернатору о проблеме дольщиков, тот рассказал о положении дел в этой сфере. Глава региона обратился к президенту за поддержкой, так как хотел бы выставить свою кандидатуру на грядущих выборах. Путин отметил, что показатели в области в норме, по некоторым она является лидером, заделы хорошие.

"Если у вас желание есть и, самое главное, если люди вас поддерживают, то желаю вам успехов дальнейших", — сказал глава государства.

Он призвал активно работать с избирателями, показывать, что удалось сделать, а что нет, причём по объективным показателям.

Путин поддержал желание губернатора Амурской области выдвигаться на новый срок

Путин поддержал желание губернатора Амурской области выдвигаться на новый срок

Напомним, сегодня Путин посетил детский реабилитационный центр в Подольске. Экскурсию по учреждению главе государства провели министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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