Путин поддержал желание Воробьёва вновь идти на выборы губернатора Подмосковья

Президент РФ Владимир Путин поддержал желание главы Московской области Андрея Воробьева избираться на новый срок. Глава государства принял губернатора, и они обсудили положение дел в регионе.

В ходе встречи глава государства напомнил губернатору о проблеме дольщиков, тот рассказал о положении дел в этой сфере. Глава региона обратился к президенту за поддержкой, так как хотел бы выставить свою кандидатуру на грядущих выборах. Путин отметил, что показатели в области в норме, по некоторым она является лидером, заделы хорошие.

"Если у вас желание есть и, самое главное, если люди вас поддерживают, то желаю вам успехов дальнейших", — сказал глава государства.

Он призвал активно работать с избирателями, показывать, что удалось сделать, а что нет, причём по объективным показателям.