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16 мая, 15:30

Путин поддержал желание губернатора Амурской области выдвигаться на новый срок

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым, в ходе которой поддержал его желание выдвигаться на второй срок.

Путин провёл видеосовещание с губернатором Амурской области Василием Орловым. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

Орлов отметил, что в 2023 году истекает пятилетний срок на текущем посту главы региона. Он добавил, что в правительстве области сформирована хорошая, работоспособная команда, которая знает, в каком направлении должен развиваться регион.

"Я считаю ваш доклад объективным, действительно много сделано. Надо, конечно, идти к людям и показывать, прежде всего жителям области, свои результаты, говорить о том, что намечено в ближайшее время. Мне кажется, что вас поддержат. Я со своей стороны желаю вам успехов", — сказал Путин и пожелал успехов на предстоящих выборах губернатора региона.

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Ранее Путин также поддержал намерение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова выдвинуть свою кандидатуру на выборах в сентябре.

Обложка ©

VK / Василий Орлов

Ирина Фальке
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