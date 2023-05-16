Путин поддержал желание губернатора Амурской области выдвигаться на новый срок

Орлов отметил, что в 2023 году истекает пятилетний срок на текущем посту главы региона. Он добавил, что в правительстве области сформирована хорошая, работоспособная команда, которая знает, в каком направлении должен развиваться регион.

"Я считаю ваш доклад объективным, действительно много сделано. Надо, конечно, идти к людям и показывать, прежде всего жителям области, свои результаты, говорить о том, что намечено в ближайшее время. Мне кажется, что вас поддержат. Я со своей стороны желаю вам успехов", — сказал Путин и пожелал успехов на предстоящих выборах губернатора региона.