Путин пожелал Травникову успехов на выборах губернатора Новосибирской области
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой Новосибирской области Андреем Травниковым, в ходе которой пожелал ему успехов на предстоящих выборах губернатора региона.
Владимир Путин провёл встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В январе глава региона докладывал президенту об основных итогах прошлого года, а также о том, какие точки роста дали результаты за "пятилетку". В ходе сегодняшней встречи он отчитался об изменениях за первый квартал 2023-го.
"Хочу подтвердить, что в 2023 году ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать", — заявил Травников.
Вместе с тем он отметил, что в регионе по-прежнему снижаются объёмы добычи полезных ископаемых. При этом обрабатывающее производство продолжает увеличиваться, по итогам первого квартала рост превысил 5%. Губернатор выразил мнение, что такая тенденция продолжится и дальше. Кроме того, Травников сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в сентябре, на что получил одобрение Путина.
"Вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано. <...> Я вижу, что вы их видите, решаете их [проблемы]. Я считаю, что вполне удовлетворительно всё происходит. Я желаю вам успехов, удачи, надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области", — заявил президент.
Напомним, в ходе предыдущей встречи в январе президент России Владимир Путин поручил новосибирскому губернатору Андрею Травникову решить проблему работы школ области в две смены, а также напомнил о реализации программы развития местного научного центра "Академгородок 2.0".
ТАСС / Шарифулин Валерий