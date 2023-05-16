Путин пожелал Травникову успехов на выборах губернатора Новосибирской области

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой Новосибирской области Андреем Травниковым, в ходе которой пожелал ему успехов на предстоящих выборах губернатора региона.

Владимир Путин провёл встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В январе глава региона докладывал президенту об основных итогах прошлого года, а также о том, какие точки роста дали результаты за "пятилетку". В ходе сегодняшней встречи он отчитался об изменениях за первый квартал 2023-го.

"Хочу подтвердить, что в 2023 году ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать", — заявил Травников.

Вместе с тем он отметил, что в регионе по-прежнему снижаются объёмы добычи полезных ископаемых. При этом обрабатывающее производство продолжает увеличиваться, по итогам первого квартала рост превысил 5%. Губернатор выразил мнение, что такая тенденция продолжится и дальше. Кроме того, Травников сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в сентябре, на что получил одобрение Путина.

"Вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано. <...> Я вижу, что вы их видите, решаете их [проблемы]. Я считаю, что вполне удовлетворительно всё происходит. Я желаю вам успехов, удачи, надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области", — заявил президент.