Раскрыто несколько событий в графике Путина на неделю

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", видеофрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Кроме того, российский лидер встретится с членами кабмина и проведёт совещание с постоянными членами Совбеза РФ.