Раскрыто несколько событий в графике Путина на неделю
Путин проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", видеофрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Кроме того, российский лидер встретится с членами кабмина и проведёт совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече обсуждалась работа РФ в ряде международных организаций, представляющих для нашей страны особый интерес.