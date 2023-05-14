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14 мая, 11:50

Раскрыто несколько событий в графике Путина на неделю

Путин проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", видеофрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Кроме того, российский лидер встретится с членами кабмина и проведёт совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин: РФ выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства со странами

Путин: РФ выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства со странами

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече обсуждалась работа РФ в ряде международных организаций, представляющих для нашей страны особый интерес.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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