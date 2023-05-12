Путин: РФ выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства со странами

Россия сегодня, как и всегда, выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства со странами в различных сферах, в том числе в политической. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Россия неизменно выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте", — говорится в обращении главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума.

Российский лидер выразил убеждённость, что именно верховенство закона, уважение к суверенитету государств — прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка.