Путин: РФ выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства со странами
Россия сегодня, как и всегда, выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства со странами в различных сферах, в том числе в политической. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
"Россия неизменно выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте", — говорится в обращении главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума.
Российский лидер выразил убеждённость, что именно верховенство закона, уважение к суверенитету государств — прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече обсуждалась работа РФ в ряде международных организаций, представляющих для нашей страны особый интерес.