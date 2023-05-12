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12 мая, 13:36

Путин: РФ выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства со странами

Россия сегодня, как и всегда, выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства со странами в различных сферах, в том числе в политической. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Россия неизменно выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте", — говорится в обращении главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума.

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Российский лидер выразил убеждённость, что именно верховенство закона, уважение к суверенитету государств — прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече обсуждалась работа РФ в ряде международных организаций, представляющих для нашей страны особый интерес.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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