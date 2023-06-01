Президент России Владимир Путин 1 июня посетил детский реабилитационный центр в Подольске. Экскурсию по учреждению главе государства провели министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. О строительстве данного центра распорядился лично российский лидер. Аналогичные объекты мирового уровня возводятся также в Новосибирске и Евпатории.

Путин 1 июня прибыл в детский реабилитационный центр в Подольске. Видео © LIFE

Подмосковный центр ввели в эксплуатацию в январе 2023 года. Пятиэтажное здание площадью 45 тысяч квадратных метров разделено на пять блоков. В нём размещены палатные отделения на 200 коек, лаборатории, восстановительное и консультационно-диагностическое отделения, а также дистанционный консультативный центр телемедицины. Центр оснащён передовым игровым, музыкальным и современным медицинским оборудованием, актовый зал — оборудованием для проведения видеоконференций.

Для удобства каждый из этажей оформлен в своей цветовой гамме — зелёной, синей и жёлтой. Также создана рекреационная зона отдыха со стеклянным полом. Находясь на втором этаже, пациенты смогут наблюдать за тем, что происходит в холле на первом этаже.