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Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 12:12
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Тренера ПСЖ Гальтье вместе с сыном взяли под стражу из-за обвинений в расизме

RMC Sport: Тренера ПСЖ Гальтье задержали по делу о расовой дискриминации

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье. Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье. Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье и его сын задержаны по делу о расовой дискриминации, сообщает издание RMC Sport со ссылкой на прокуратуру.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 56-летний наставник и его сын Джон Валович-Гальтье (также экс-сотрудник ПСЖ) были вызваны в Ниццу на допрос. После этого их могут отпустить, либо же им придётся предстать перед судом.

Дело о расизме было возбуждено в середине апреля этого года. О нём стало известно несколько месяцев назад после утечки с почты экс-директора ФК "Ницца" Жюльена Фурнье. В письмах он говорил о разговорах с Гальтье, в которых тот жаловался на количество "чёрных и мусульман" в команде.

Гальтье покинет пост главного тренера ПСЖ в конце сезона
Гальтье покинет пост главного тренера ПСЖ в конце сезона

Ранее Лайф сообщал, что знаменитый форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом. Соглашение 24-летнего игрока действует до 2024 года с опцией продления на один сезон. Однако футболист уже сообщил руководству ПСЖ о нежелании воспользоваться данной привилегией.

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Наталья Демьянова
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