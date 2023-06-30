Тренера ПСЖ Гальтье вместе с сыном взяли под стражу из-за обвинений в расизме

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье и его сын задержаны по делу о расовой дискриминации, сообщает издание RMC Sport со ссылкой на прокуратуру.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 56-летний наставник и его сын Джон Валович-Гальтье (также экс-сотрудник ПСЖ) были вызваны в Ниццу на допрос. После этого их могут отпустить, либо же им придётся предстать перед судом.

Дело о расизме было возбуждено в середине апреля этого года. О нём стало известно несколько месяцев назад после утечки с почты экс-директора ФК "Ницца" Жюльена Фурнье. В письмах он говорил о разговорах с Гальтье, в которых тот жаловался на количество "чёрных и мусульман" в команде.