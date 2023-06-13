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12 июня, 22:34

СМИ узнали об отказе Мбаппе продлевать контракт с ПСЖ

L’Equipе: Мбаппе сообщил ПСЖ, что не продлит контракт с клубом до 2025 года

<p>Форвард "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиан Мбаппе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / k.mbappe</p>

Форвард "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиан Мбаппе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / k.mbappe

Форвард "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с французским клубом и решил стать свободным агентом уже в июне 2024 года. Как пишет газета L’Equipе, о своём решении футболист уже сообщил руководству клуба.

Контракт 24-летнего Мбаппе действует до 2024 года с опцией продления на один сезон. По данным газеты, футболист сообщил руководству клуба о нежелании воспользоваться данной привилегией.

ПСЖ проиграл "Клермону" в последнем матче Месси

ПСЖ проиграл "Клермону" в последнем матче Месси

Ранее Лайф рассказывал, что форвард французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиан Мбаппе случайно попал мячом в лицо зрительнице перед матчем со "Страсбуром", но тут же извинился и помог ей дойти до медпункта. Когда болельщица вновь появилась на трибунах уже с наложенной повязкой, Мбаппе вновь подбежал к ней, крепко обнял и снова извинился.

Оксана Попова
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