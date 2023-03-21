В Хакасии учителя жалуются, что им "срезают" надбавки, пока власти докладывают об обратном

В начале текущего года российский президент Владимир Путин пообещал учителям и воспитателям щедрые доплаты за работу, но в Хакасии это поручение восприняли по-своему. Как оказалось, чтобы отчитаться перед федеральными властями, местные чиновники лишили педагогов стимулирующих выплат и перевели их в оклады. На бумаге зарплаты выросли, а на деле некоторые работники стали получать даже меньше, чем в прошлом году, сообщают журналисты "Вестей".

"Январь, февраль и март — мне стыдно. Я каждый месяц разговариваю со своими сотрудниками, говорю: простите, пожалуйста, может быть, в следующем месяце оплатим. Люди слышат, выполняют работу, но мне, как директору, очень стыдно" — пожаловалась директор Доможаковской школы Ирина Итманюк.

В основном махинации с бюджетом правительства Хакасии ударили по сельским школам, там зарплаты учителей понизились на 25%. А в Абакане в некоторых детсадах стимулирующие выплаты упали с 18 до двух тысяч рублей. Возмущённые работники писали письма в региональное правительство, в Минобрнауки, но добиться внятного ответа у них до сих пор не получилось. Особенно издевательски на этом фоне выглядят регулярные заявления губернатора Хакасии Валентина Коновалова о повышении базовых окладов педагогов. Ещё в прошлом году тот утверждал, что на 20% поднимет зарплаты учителям и воспитателям с 1 сентября. Источники портала khan19.ru говорят, что решение Коновалова, которое он так и не выполнил, было принято исключительно под выборы.

Чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мёртвой точки, ассоциация муниципальных образований с главами городов и районов собралась с министром образования Хакасии Анатолием Бутенко. Власти считают, что необходимо пересмотреть финансирование стимулирующих выплат педагогам полностью. Однако, чтобы это сделать, нужно соответствующее поручение Коновалова, который по-прежнему не спешит заняться проблемой.

"Нет снова подписи Коновалова. Почему задерживается эта подпись, никому не понятно", — отметила председатель Алтайской районной организации профсоюза образования Наталья Левандовская.

Когда учителя и воспитатели всё же смогут получить обещанное повышение зарплат, пока неясно.