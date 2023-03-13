Россиянам рассказали, что обязан выплачивать работодатель помимо зарплаты

Своевременное начисление зарплаты сотруднику — это обязанность каждого работодателя. Однако есть и другие выплаты, которые причитаются работнику. О них в беседе с Лайфом рассказала доцент факультета права НИУ "ВШЭ" Фатима Дзгоева.

"Например, отпускные. Они рассчитываются по формуле: начисленный заработок за год / 12 месяцев / 29,3 (среднемесячное число календарных дней) и умноженное на число дней отпуска. Отдельно оплачиваются так называемые командировочные расходы: проезд, проживание, суточные. В разных организациях они могут иметь разный размер. Но, согласно Налоговому кодексу РФ, до 700 рублей в день в поездках по России и до 2500 рублей за рубежом суточные не облагаются НДФЛ и страховыми взносами", — отметила эксперт.

Есть и менее известные выплаты. Так, например, работнику должны оплатить простой, произошедший по независящим от него обстоятельствам, добавила Дзгоева. Работодатель обязан оплатить такой день в размере не менее двух третей среднего заработка. Помимо этого, сотруднику полагается компенсация за ремонт и износ личного имущества, которое он использует для выполнения трудовых обязанностей. В данном случае размер выплаты определяется соглашением сторон.

"Если работодатель задерживает выплату заработной платы, то помимо наступления административной (а возможно, и уголовной) ответственности ему придётся заплатить дополнительно денежную компенсацию. Минимальный размер компенсации рассчитывается по формуле: сумма выплаты за вычетом НДФЛ * ключевая ставка ЦБ в период просрочки / 150 * количество дней задержки", — пояснила собеседница Лайфа.

Кроме того, рассчитывать на выплаты могут временно нетрудоспособные. Основным плательщиком этого пособия является Социальный фонд РФ. Они выплачиваются из средств работодателя (кроме первых трёх дней). Что касается размера оплаты больничных, то это зависит от страхового стажа и заработка за два последних года. Если стаж меньше пяти лет, то выплачивается 60%, от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — выплата составляет 100% среднего заработка. При этом существует максимальный размер: с января 2023 года он составляет 2736 рублей в день, заключила Дзгоева.