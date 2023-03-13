Смелость поощряется: Около половины россиян получали прибавку к зарплате, если просили её

Почти половина россиян (46%) заявили, что им повышали зарплату после прямого обращения к работодателю. Такие результаты показал опрос сервиса "Работа.ру", результаты которого приводит "Газета.ru".

Из них 63% респондентов отметили, что получили повышение дохода в той сумме, на которую рассчитывали, а вот 37% опрошенных дали меньшую сумму, чем они запрашивали.

Однако некоторые и не просили у работодателя повышения зарплаты. Из них 35% отметили, что в их организации такой метод не практикуется, а 31% респондентов уверен, что для повышения доходов лучше сменить работодателя. Ещё 23% россиян рассказали, что не обращались с просьбой о повышении зарплаты, опасаясь негативной реакции со стороны руководства, а 20% отметили, что довольны уровнем дохода. По 3% участников исследования заявили, что боятся осуждения коллег, а некоторые не уверены в том, что достойны повышения в данный момент.

В варианте "Другое" 12% респондентов чаще всего указывали, что в их компаниях предусмотрены другие способы повышения зарплаты и индексации выплат. Уверенность в том, что любой сотрудник раз в год имеет право обратиться с такой просьбой, высказали 28% участников. При этом 27% респондентов считают, что возможность такой просьбы зависит от эффективности сотрудника, а 14% думают, что от работодателя.