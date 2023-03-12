Россияне рассказали, о чём общаются с начальником и нравится ли им это

Большинство работающих россиян заявили, что у них хорошие отношения с руководителями и им нравится общаться с непосредственным начальством на нерабочие темы. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса, проведённого PR-агентством Mediacom.Expert совместно с сервисом Anketolog.ru.

Как выяснилось, более половины респондентов (54%) оценили свои отношения с непосредственным руководителем как хорошие, 24% — отличные, 21% — удовлетворительные. Назвали отношения плохими всего лишь 1% опрошенных. В целом 58% респондентов описали общение с начальством как неформальное. Ещё 32% могут крайне редко пообщаться на нерабочие темы, а 10% обсуждают с непосредственным руководителем исключительно рабочие вопросы.

Помимо рабочих тем россияне часто обсуждают с непосредственным руководителем дела компании — это отметили 54% сотрудников. По 48% набрали такие темы, как новости и семья, 44% обсуждают ситуацию в стране и мире. Также работники с начальником говорят о погоде, обсуждают бытовые вопросы, коллег и руководителей, политику и экономику.

При этом 60% граждан признались, что им нравится общаться с руководителем на нерабочие темы, а 40% выступают за поддержание формальных отношений. Сотрудникам комфортнее всего общаться с непосредственным руководителем на рабочем месте и в рабочее время — так ответили 64% опрошенных. На рабочем месте, но в нерабочее время предпочтут пообщаться 45%, на корпоративных мероприятиях — 44%. Ещё 26% респондентов предпочитают общение в мессенджерах, а 25% готовы поговорить с руководителем в кафе и ресторане. Что касается отношений с высшим руководством или руководством компании, то 16% сотрудников отметили, что никак с ним не контактируют.