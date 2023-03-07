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7 марта, 04:05

Работа или отношения: Россиянам объяснили, опасно ли дружить с бывшими коллегами

Клинический психолог Ивкова объяснила, опасно ли поддерживать общение с бывшими коллегами

Четверти россиян было достаточно сложно расставаться с коллегами с прошлого места работы из-за сложившихся дружеских отношений. Эти данные были получены в рамках совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра "Зарплаты.ру". Может ли дружба с бывшими коллегами приносить вред, рассказала Лайфу клинический психолог Budu Кристина Ивкова.

Согласно результатам опроса, проведённого среди 1770 россиян, около 57% расстались с партнёрами по бывшей работе на позитивной ноте, а для половины они стали настоящими друзьями. Ещё четверть уволившихся продолжают периодически общаться с коллегами с прошлого места по деловым вопросам.

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"Люди, которые держатся за старый коллектив, интуитивно хотят сохранить состояние предсказуемости. Там было безопасно, человек представлял, чего ожидать, у кого из коллег какие особенности, интересы, темп работы, реальность была привычной. Новый коллектив — это большое количество чужих людей, которые знакомы между собой. Для психики это большой стресс, потому так хочется держаться за прошлое ощущение защищённости", — пояснила Ивкова.

Психолог отметила, что адаптация может пройти легче, если рядом будет человек, который окажет поддержку, например познакомит с сотрудниками или расскажет о внутренних правилах. Маловероятно, что дружба с бывшими коллегами может стать преградой для налаживания общения в новом коллективе. Но для кого-то это может стать барьером для интеграции в обстановку другого рабочего места, указала специалист.

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По словам Ивковой, сохранить дружбу с коллегой на расстоянии может быть сложно, так как теряются общие темы и точки соприкосновения, на которых основывались дружеские отношения. Однако это нормальное явление. Если человеку важно поддерживать общение, он может выделять специальное время для встреч, подытожила эксперт.

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Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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