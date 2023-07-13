Депутат Сокол вынудил власти Хакасии расстаться с проблемным мусорным оператором

Депутат Госдумы Сергей Сокол вынудил Правительство Хакасии расторгнуть договор с проблемным мусорным оператором. На протяжении нескольких лет местные жители жаловались на низкое качество работы "Аэросити-2000". Компанию несколько раз наказывали административными штрафами, но никаких кардинальных мер власти не предпринимали.

Депутат Сокол вынудил власти Хакасии расторгнуть договор с проблемным мусорным оператором. Видео © Telegram / Сергей Сокол

Только после встречи Сокола с главой Министерства природных ресурсов РФ Александром Козловым и вице-премьером Викторией Абрамченко дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня глава Хакасии Валентин Коновалов спешно поручил начать процедуру расторжения договора с "Аэросити-2000", который местные чиновники так долго игнорировали. Действующие власти попросту дотянули до предвыборной кампании, чтобы продать избирателям свою мнимую решительность, не сомневается Сокол.

"Я рад, что услышали мои обращения, тот шквал в соцсетях, который нельзя было не услышать. Ну а что дальше? Я просто вижу в этом лихорадочное и судорожное желание действующей власти сделать всё, чтобы понравиться избирателям перед выборами. Они хотят сохраниться у власти за счёт проблем людей, которые они не решали. Наконец-то услышали!" — прокомментировал депутат в телеграм-канале решение о расторжении договора с мусорным оператором.