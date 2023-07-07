Депутат Сокол выдвинул Правительству Хакасии ультиматум из-за зарплат учителей

Депутат Госдумы Сергей Сокол поставил ультиматум перед Правительством Хакасии. Парламентарий потребовал в срок до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей, в противном случае, пригрозил Сокол, проблемой займётся Генеральная прокуратура.

"Если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную прокуратуру — и пеняйте на себя", — написал депутат в своём телеграм-канале.

На критическую ситуацию в сфере образования в регионе Сергей Сокол обратил внимание неслучайно. Учителя Хакасии жалуются, что им так и не сделали обещанный в апреле правительством республики перерасчёт зарплаты за несколько месяцев, а республиканское правительство вместо решения проблемы обвиняет в неграмотном распределении финансовых потоков самих педагогов.

Проблема муссируется в обществе и местной прессе не первый месяц. Губернатор Валентин Коновалов утверждал, что готов уволить руководство регионального Министерства образования, но до сегодняшнего дня никакие кадровые выводы не сделаны. Сами педагоги (особенно в сельских школах, где и так большая текучка) говорят, что зарплата упала на 30%. В местных управлениях образования опасаются, что к началу нового учебного года учить детей будет просто некому — молодые работники стараются переезжать в другие регионы, а оставшиеся кадры "взрослеют".