Кабмин указал на неспособность властей Хакасии побороть бедность в регионе

Республика Хакасия так и не смогла улучшить свои экономические показатели и добиться поставленных задач по снижению уровня бедности в регионе по итогам прошлого года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что 76 субъектов России смогли справиться с этой целью.