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5 июля, 15:54
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Кабмин указал на неспособность властей Хакасии побороть бедность в регионе

Республика Хакасия так и не смогла улучшить свои экономические показатели и добиться поставленных задач по снижению уровня бедности в регионе по итогам прошлого года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что 76 субъектов России смогли справиться с этой целью.

"Девять [регионов], к сожалению, не смогли добиться результатов. Это Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", — заявила она в ходе правительственного часа в Совфеде.

Согласно данным Росстата, Хакасия занимает 76-е место среди российских субъектов по доходам населения. Доля местных жителей, живущих за чертой бедности, составляет 18,1%.

Путин назвал приоритетом снижение бедности и рост реальных зарплат

Путин назвал приоритетом снижение бедности и рост реальных зарплат

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о том, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян. Уровень бедности составил 9,8%.

Обложка ©

ТАСС / Александр Колбасов

Наталья Исакова
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    Комментарий

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    Иван королеввчера в 07:06

    У ГОЛИКОВОЙ НЕ БЫЛО СВОИХ ДЕТЕЙ И ЧТО ОНА МОЖЕТ ЗНАТЬ О ИХ ВОСПИТАНИЕ МНЕ 78 ЛЕТ ДОЧКА ПОЙДЕТ В ЭТОМ ГОДУ В ШКОЛУ ВЕТЕРАН ТРУДА ИМЕЮ ПЕНСИЮ С ДОБАВКАМИ 24 ТЫСЯЧИ ЗА ДВОИХ ДЕТЕЙ НЕСОВЕРШЕННО ЛЕТНИХ ИХ ТОЛЬКО ЧТО СТОИТ ДА ЕЩЕ НАКОРМИТЬ НАДО А ВОТ НАС РОДИТЕЛИ ВОСПИТОВАЛИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ШЕСТЕРЫХ И МАТЬ В КОЛХОЗЕ РАБОТАЛА ЗА ПАЛОЧКИ ТРУДОДНИ ТАКИЕ И ЖИЛИ МЫ НЕ ПЛОХО а СЕЙЧАС ОЛИГАРХИ БАНКИРЫ ЧИНОВНИКИ ВСХ УРОВНЕЙ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ЖИВУТ ПРИПЕВАЮЧИ НО НЕ ПЕНСИОНЕРЫ И ПРОСТОЙ НАРОД ОНИ ЖИВУТ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ ЗАВЫШЕНЫ В НЕСКОЛЬКО РАЗ И О ЧЕМ ТУТ НАМ ГОВОРИТЬ О РОЖДАЕМОСТИ нАДО ВСЕ ПРОСТО УБРАТЬ ИЗ ВЛАСТИ ВЕХ ТЕОРЕТИКОВ ДЛЯ СЕБЯ И ИНОСТРАНЦЕВ ВСЕ ЛЬГОТЫ ИМ УБРАТЬ ЗАРПЛАТЫ ПОНИЗИТЬ А ЭТИ ДЕНЬГИ ПУСТИТЬ НА ДЕТЕЙ гОЛИКОВА И ЕЕ ПОМОШНИКИ РАЗОРИЛИ ВСЮ МЕДИЦИНУ О ЧЕМ МЫ ВСЕ ГОВОРИМ

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