Кабмин указал на неспособность властей Хакасии побороть бедность в регионе
Республика Хакасия так и не смогла улучшить свои экономические показатели и добиться поставленных задач по снижению уровня бедности в регионе по итогам прошлого года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что 76 субъектов России смогли справиться с этой целью.
"Девять [регионов], к сожалению, не смогли добиться результатов. Это Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", — заявила она в ходе правительственного часа в Совфеде.
Согласно данным Росстата, Хакасия занимает 76-е место среди российских субъектов по доходам населения. Доля местных жителей, живущих за чертой бедности, составляет 18,1%.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о том, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян. Уровень бедности составил 9,8%.
ТАСС / Александр Колбасов