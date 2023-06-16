Путин сообщил о положительной тенденции снижения уровня бедности

Из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян в 2022 году. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности составил 9,8%", — уточнил президент.

Глава государства подчеркнул, что каждый процент имеет значение. Положительные тенденции могут быть не так значимы для тех людей, которые только вышли из-за черты бедности, но главное — тенденция снижения уровня бедности, которую стране необходимо сохранить.