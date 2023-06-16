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16 июня, 12:32

Путин сообщил о положительной тенденции снижения уровня бедности

Путин: 1,7 миллиона россиян вышли из-за черты бедности в 2022 году

Из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян в 2022 году. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности составил 9,8%", уточнил президент.

Глава государства подчеркнул, что каждый процент имеет значение. Положительные тенденции могут быть не так значимы для тех людей, которые только вышли из-за черты бедности, но главное — тенденция снижения уровня бедности, которую стране необходимо сохранить.

Ушаков: Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, но подготовка пока не ведётся

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Ранее российский лидер отметил экономическое положение РФ. По его словам, экономическая стратегия, которую государство и бизнес выбрали в 2022 году, полностью себя оправдала.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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