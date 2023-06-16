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16 июня, 12:13

Ушаков: Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, но подготовка пока не ведётся

Ушаков: Подготовка к визиту Путина в Турцию ещё не началась

Договорённость о визите Путина в Турцию уже есть, но подготовка к нему пока не началась, рассказал журналистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Понимания по датам пока нет, потому что ещё практически подготовки такой реальной нет, она не началась", объяснил он.

Представитель Кремля уточнил, что от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже поступило соответствующее приглашение, а ещё между президентами стран есть устная договорённость о том, что настал черёд российского лидера приехать с визитом в Анкару или Стамбул.

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Ранее Ушаков прокомментировал китайскую инициативу по урегулированию ситуации на Украине. Представитель президента по внешнеполитическим вопросам подчеркнул, что предложение КНР имеет очень большое значение ввиду высокого авторитета Китая в России и на международной арене.

Обложка ©

Getty Images / Murat Kula

Юрий Лысенко
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