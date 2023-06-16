Ушаков: Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, но подготовка пока не ведётся

Договорённость о визите Путина в Турцию уже есть, но подготовка к нему пока не началась, рассказал журналистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Понимания по датам пока нет, потому что ещё практически подготовки такой реальной нет, она не началась", — объяснил он.

Представитель Кремля уточнил, что от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже поступило соответствующее приглашение, а ещё между президентами стран есть устная договорённость о том, что настал черёд российского лидера приехать с визитом в Анкару или Стамбул.