Регион

Уведомления отключены

14 июня, 12:19

Помощник Путина сообщил, что российскую сторону на похороны Берлускони не звали

Ушаков: Российскую сторону не приглашали на похороны Берлускони

Представителей России не приглашали на похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, однако президент РФ Владимир Путин искренне скорбит из-за его смерти. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Мы не знаем ещё про уровень иностранного присутствия на похоронах [Берлускони], но российскую сторону на эту церемонию не приглашали", сказал он.

Ушаков отметил, что Путин искренне скорбит из-за кончины Берлускони, с которым его связывали "не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба". Он сообщил, что в своих соболезнованиях глава государства отметил особую роль усопшего, в том числе "в контексте развития отношений между Россией и Италией".

Стала известна дата похорон Берлускони

Стала известна дата похорон Берлускони

Напомним, Сильвио Берлускони умер 12 июня, ему было 86 лет. Состояние политика ухудшилось на фоне лейкоза. Владимир Путин назвал это большим горем и невосполнимой потерей. По его словам, Берлускони был политиком мирового масштаба.

Обложка ©

ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI

Матвей Константинов
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • Путин
  • Сильвио Берлускони
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров