Помощник Путина сообщил, что российскую сторону на похороны Берлускони не звали
Ушаков: Российскую сторону не приглашали на похороны Берлускони
Представителей России не приглашали на похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, однако президент РФ Владимир Путин искренне скорбит из-за его смерти. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Мы не знаем ещё про уровень иностранного присутствия на похоронах [Берлускони], но российскую сторону на эту церемонию не приглашали", — сказал он.
Ушаков отметил, что Путин искренне скорбит из-за кончины Берлускони, с которым его связывали "не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба". Он сообщил, что в своих соболезнованиях глава государства отметил особую роль усопшего, в том числе "в контексте развития отношений между Россией и Италией".
Напомним, Сильвио Берлускони умер 12 июня, ему было 86 лет. Состояние политика ухудшилось на фоне лейкоза. Владимир Путин назвал это большим горем и невосполнимой потерей. По его словам, Берлускони был политиком мирового масштаба.
ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI