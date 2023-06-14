Помощник Путина сообщил, что российскую сторону на похороны Берлускони не звали

Представителей России не приглашали на похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, однако президент РФ Владимир Путин искренне скорбит из-за его смерти. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Мы не знаем ещё про уровень иностранного присутствия на похоронах [Берлускони], но российскую сторону на эту церемонию не приглашали", — сказал он.