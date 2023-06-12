Стала известна дата похорон Берлускони

Похороны бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони состоятся в среду, 14 июня, в Кафедральном соборе Милана. Об этом сообщил телеканал Sky TG24.

При этом прощание с политиком начнётся уже сегодня на его вилле в Аркоре и продлится до завтрашнего дня в студиях компании "Медиасет".