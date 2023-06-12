Стала известна дата похорон Берлускони
Похороны Берлускони пройдут 14 июня
Похороны бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони состоятся в среду, 14 июня, в Кафедральном соборе Милана. Об этом сообщил телеканал Sky TG24.
При этом прощание с политиком начнётся уже сегодня на его вилле в Аркоре и продлится до завтрашнего дня в студиях компании "Медиасет".
Напомним, Берлускони скончался на 87-м году жизни днём 12 июня. По данным итальянских СМИ, политик ушёл из жизни в больнице в Милане. Президент России Владимир Путин назвал большим горем и невосполнимой потерей смерть его друга Берлускони.
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Getty Images / Emanuele Cremasch