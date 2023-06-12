Путин в телеграмме с соболезнованиями назвал Берлускони своим другом
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сильвио Берлускони
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью итальянского государственного деятеля Сильвио Берлускони. Сообщение направлено президенту Италии Серджо Маттарелле.
"Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося итальянского политика Сильвио Берлускони. С именем этого замечательного человека связаны важнейшие события новейшей истории Италии. Будучи истинным патриотом, Сильвио Берлускони превыше всего неизменно ставил интересы Отечества", — отметил российский лидер.
Владимир Путин подчеркнул, что в России Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между Москвой и Римом.
"Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях", — отметил Путин.
Он рассказал, что в ходе каждой встречи с Берлускони "буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора". Уход итальянского государственного деятеля из жизни Владимир Путин счёл невосполнимой потерей и большим горем.
Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. По данным СМИ, политик умер в больнице в Милане.
ТАСС / Михаил Климентьев