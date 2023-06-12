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12 июня, 11:09

Путин в телеграмме с соболезнованиями назвал Берлускони своим другом

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сильвио Берлускони

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью итальянского государственного деятеля Сильвио Берлускони. Сообщение направлено президенту Италии Серджо Маттарелле.

"Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося итальянского политика Сильвио Берлускони. С именем этого замечательного человека связаны важнейшие события новейшей истории Италии. Будучи истинным патриотом, Сильвио Берлускони превыше всего неизменно ставил интересы Отечества", — отметил российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что в России Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между Москвой и Римом.

"Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях", — отметил Путин.

Он рассказал, что в ходе каждой встречи с Берлускони "буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора". Уход итальянского государственного деятеля из жизни Владимир Путин счёл невосполнимой потерей и большим горем.

В Совфеде назвали Берлускони ярким политиком, который не скрывал отношения к России

В Совфеде назвали Берлускони ярким политиком, который не скрывал отношения к России

Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. По данным СМИ, политик умер в больнице в Милане.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Андрей Григорьев
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