Умер Сильвио Берлускони

Берлускони — итальянский государственный и политический деятель, бизнесмен. Он четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994–1995, 2001–2005, 2005–2006, 2008–2011) и является рекордсменом по времени пребывания в должности премьер-министра Итальянской Республики. Также политик стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейской страны. С 1986 по 2016 год Берлускони владел футбольным клубом "Милан". Максимальное место в списке Forbes (25-е) бизнесмен занимал в 2005 году с 12 миллиардами долларов.