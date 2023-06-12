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12 июня, 08:37
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Умер Сильвио Берлускони

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни

<p>Сильвио Берлускони. Обложка © Ullstein bild via Getty Images / LS-PRESS</p>

Сильвио Берлускони. Обложка © Ullstein bild via Getty Images / LS-PRESS

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным СМИ, политик ушёл из жизни в больнице в Милане. Ранее экс-премьера госпитализировали.

Берлускони — итальянский государственный и политический деятель, бизнесмен. Он четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994–1995, 2001–2005, 2005–2006, 2008–2011) и является рекордсменом по времени пребывания в должности премьер-министра Итальянской Республики. Также политик стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейской страны. С 1986 по 2016 год Берлускони владел футбольным клубом "Милан". Максимальное место в списке Forbes (25-е) бизнесмен занимал в 2005 году с 12 миллиардами долларов.

Берлускони выступил с шокирующим для Европы заявлением

Берлускони выступил с шокирующим для Европы заявлением

Напомним, 9 июня стало известно, что Берлускони в очередной раз госпитализировали. Предположительно, 86-летний Берлускони страдал хроническим миеломоноцитарным лейкозом, на фоне которого развилась лёгочная инфекция. Ему делали химиотерапию.

Никита Никонов
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