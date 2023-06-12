Умер Сильвио Берлускони
Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни
Сильвио Берлускони. Обложка © Ullstein bild via Getty Images / LS-PRESS
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По данным СМИ, политик ушёл из жизни в больнице в Милане. Ранее экс-премьера госпитализировали.
Берлускони — итальянский государственный и политический деятель, бизнесмен. Он четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994–1995, 2001–2005, 2005–2006, 2008–2011) и является рекордсменом по времени пребывания в должности премьер-министра Итальянской Республики. Также политик стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейской страны. С 1986 по 2016 год Берлускони владел футбольным клубом "Милан". Максимальное место в списке Forbes (25-е) бизнесмен занимал в 2005 году с 12 миллиардами долларов.
Напомним, 9 июня стало известно, что Берлускони в очередной раз госпитализировали. Предположительно, 86-летний Берлускони страдал хроническим миеломоноцитарным лейкозом, на фоне которого развилась лёгочная инфекция. Ему делали химиотерапию.