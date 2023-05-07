Берлускони выступил с шокирующим для Европы заявлением

С европейскими странами в мире мало кто считается. Такое заявление сделал бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони.

"Если Китай — я говорю это, естественно, утрируя, — однажды решит оккупировать Италию и, может быть, какое-нибудь другое европейское государство, мы совершенно не знали бы, как с этим бороться", — отметил он в видеообращении, которое было записано в клинике "Сан-Раффаэле".

По мнению Берлускони, лучшее, что в Италии могли бы сделать в этом случае, — пойти в школу изучать китайский язык.