Берлускони выступил с шокирующим для Европы заявлением
Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что с Европой в мире почти не считаются
С европейскими странами в мире мало кто считается. Такое заявление сделал бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони.
"Если Китай — я говорю это, естественно, утрируя, — однажды решит оккупировать Италию и, может быть, какое-нибудь другое европейское государство, мы совершенно не знали бы, как с этим бороться", — отметил он в видеообращении, которое было записано в клинике "Сан-Раффаэле".
По мнению Берлускони, лучшее, что в Италии могли бы сделать в этом случае, — пойти в школу изучать китайский язык.
Отметим, что Берлускони впервые показался на публике после госпитализации с лейкозом. Он записал видеоприветствие для съезда партии "Вперёд, Италия" в Милане, в котором также заявил, что Евросоюзу необходима единая военная политика.
Getty Images / Ivan Romano