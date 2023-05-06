Берлускони впервые показался на публике после госпитализации с лейкозом

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, лечащийся от лейкоза в клинике "Сан-Раффаэле", записал видеоприветствие, которое показали на съезде его партии "Вперёд, Италия" в Милане 6 мая. Об этом заявил телеканал Sky TG24. По данным СМИ, обращение записали в больнице накануне.

Берлускони записал видеоприветствие для съезда партии "Вперёд, Италия" в Милане. Видео © YouTube / Vista Agenzia Televisiva Nazionale

Берлускони поблагодарил сопартийцев и оппонентов за поддержку. Политик также обратил внимание на роль Европы и вызовы, которые исходят в том числе от КНР.

"Мы должны сделать так, чтобы Европа стала действительно единым континентом и с правилами голосования, отличными от нынешних. Мы должны перейти от единогласия к квалифицированному большинству", — отметил сенатор.