Берлускони впервые показался на публике после госпитализации с лейкозом
Берлускони записал видеоприветствие для съезда партии "Вперёд, Италия" в Милане
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, лечащийся от лейкоза в клинике "Сан-Раффаэле", записал видеоприветствие, которое показали на съезде его партии "Вперёд, Италия" в Милане 6 мая. Об этом заявил телеканал Sky TG24. По данным СМИ, обращение записали в больнице накануне.
Берлускони записал видеоприветствие для съезда партии "Вперёд, Италия" в Милане. Видео © YouTube / Vista Agenzia Televisiva Nazionale
Берлускони поблагодарил сопартийцев и оппонентов за поддержку. Политик также обратил внимание на роль Европы и вызовы, которые исходят в том числе от КНР.
"Мы должны сделать так, чтобы Европа стала действительно единым континентом и с правилами голосования, отличными от нынешних. Мы должны перейти от единогласия к квалифицированному большинству", — отметил сенатор.
Он добавил, что Евросоюзу необходима единая военная политика с сильным сотрудничеством между вооружёнными силами всех европейских государств, а также с повышением военных расходов и корпусом боеготовности, численность которого — не менее 300 тысяч человек.
Напомним, 86-летний Берлускони попал в реанимацию 5 апреля. В больницу его доставили с подозрением на пневмонию, однако позже диагностировали лейкемию. Лечащий врач политика охарактеризовал его состояние как стабильное. В середине апреля Берлускони перевели из реанимации в обычную палату.
Shutterstock