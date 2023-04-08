Стало известно о состоянии больного раком крови Берлускони

Госпитализированный с лейкемией экс-премьер Италии Сильвио Берлускони хорошо реагирует на лечение, сообщил его лечащий врач, руководитель миланской клиники "Сан-Рафаэль" Альберто Дзангрилло. По его словам, в настоящее время состояние политика оценивается как стабильное, но каких-либо прогнозов он делать не стал.