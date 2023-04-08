Стало известно о состоянии больного раком крови Берлускони
Лечащий врач Берлускони оценил его состояние как стабильное
Госпитализированный с лейкемией экс-премьер Италии Сильвио Берлускони хорошо реагирует на лечение, сообщил его лечащий врач, руководитель миланской клиники "Сан-Рафаэль" Альберто Дзангрилло. По его словам, в настоящее время состояние политика оценивается как стабильное, но каких-либо прогнозов он делать не стал.
"Даже перед лицом серьёзной патологии, в действительно сложной ситуации он хорошо реагирует на терапию", — сказал медик в разговоре с журналистами.
Напомним, 5 апреля стало известно, что 86-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был помещён в миланскую больницу "Сан-Рафаэль" с подозрением на пневмонию. Позже у него диагностировали лейкемию (рак крови).
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