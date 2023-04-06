Берлускони начал курс химиотерапии, пишут СМИ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии для лечения лейкемии. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Уточняется, что первую дозу препарата экс-премьер получил в среду, после госпитализации. Также издание пишет о том, что жена Берлускони Марта Фашина провела вместе с супругом в больнице всю ночь.