ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 11:30

Берлускони начал курс химиотерапии, пишут СМИ

Corriere della Sera: Берлускони начал химиотерапию для лечения лейкемии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии для лечения лейкемии. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Уточняется, что первую дозу препарата экс-премьер получил в среду, после госпитализации. Также издание пишет о том, что жена Берлускони Марта Фашина провела вместе с супругом в больнице всю ночь.

"Что знает этот синьор?": Берлускони разоблачил невежество Зеленского после упрёка о бомбёжках

"Что знает этот синьор?": Берлускони разоблачил невежество Зеленского после упрёка о бомбёжках

Ранее Лайф сообщал о том, что бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони поместили в миланскую больницу "Сан-Рафаэль" с подозрением на пневмонию. Там у него диагностировали лейкемию.

Обложка ©

ТАСС / AP / Gregorio Borgia

Илья Суриков
  • Новости
  • Сильвио Берлускони
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров