Берлускони начал курс химиотерапии, пишут СМИ
Corriere della Sera: Берлускони начал химиотерапию для лечения лейкемии
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии для лечения лейкемии. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
Уточняется, что первую дозу препарата экс-премьер получил в среду, после госпитализации. Также издание пишет о том, что жена Берлускони Марта Фашина провела вместе с супругом в больнице всю ночь.
Ранее Лайф сообщал о том, что бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони поместили в миланскую больницу "Сан-Рафаэль" с подозрением на пневмонию. Там у него диагностировали лейкемию.
ТАСС / AP / Gregorio Borgia