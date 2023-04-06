У госпитализированного Берлускони диагностировали лейкемию

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на неназванный источник.

О болезни политика стало известно по результатам анализов, которые сделали врачи миланской больницы "Сан-Рафаэль", куда Берлускони поместили с подозрением на пневмонию. Воспаление лёгких может быть последствием общего ослабления организма, вызванного лейкемией. В настоящий момент экс-премьер находится в отделении интенсивной терапии.