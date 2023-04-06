ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 07:29

У госпитализированного Берлускони диагностировали лейкемию

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на неназванный источник.

О болезни политика стало известно по результатам анализов, которые сделали врачи миланской больницы "Сан-Рафаэль", куда Берлускони поместили с подозрением на пневмонию. Воспаление лёгких может быть последствием общего ослабления организма, вызванного лейкемией. В настоящий момент экс-премьер находится в отделении интенсивной терапии.

"Что знает этот синьор?": Берлускони разоблачил невежество Зеленского после упрёка о бомбёжках

"Что знает этот синьор?": Берлускони разоблачил невежество Зеленского после упрёка о бомбёжках

Напомним, 28 марта Берлускони госпитализировали в Милане из-за жалоб на внезапные боли. Тогда не объявлялась причина ухудшения состояния его здоровья. А накануне, 5 апреля, Берлускони снова экстренно доставили в больницу. Врачи сделали ему компьютерную томографию.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Светлана Оперук
  • Новости
  • Италия
  • Сильвио Берлускони
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров