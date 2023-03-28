Берлускони госпитализировали в Милане из-за жалоб на внезапные боли
Corriere della Sera: Берлускони попал в больницу в Милане
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в клинику "Сан-Раффаэле" в Милане после жалоб на внезапные боли. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
На лечении он находится со вчерашнего дня, но уже завтра 86-летнего политика могут выписать. Издание напоминает, что в январе прошлого года Берлускони уже попадал в миланскую больницу. При этом не уточняется, что именно стало причиной ухудшения состояния экс-премьера.
Ранее Берлускони заявил, что США следует предложить властям Украины многомиллиардный план восстановления страны взамен на отказ от продолжения конфликта. По его мнению, достаточно будет выделения Украине от шести до девяти миллиардов долларов.
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