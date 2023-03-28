Берлускони госпитализировали в Милане из-за жалоб на внезапные боли

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в клинику "Сан-Раффаэле" в Милане после жалоб на внезапные боли. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

На лечении он находится со вчерашнего дня, но уже завтра 86-летнего политика могут выписать. Издание напоминает, что в январе прошлого года Берлускони уже попадал в миланскую больницу. При этом не уточняется, что именно стало причиной ухудшения состояния экс-премьера.