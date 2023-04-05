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5 апреля, 10:59

Берлускони экстренно госпитализирован

В Италии вновь экстренно госпитализирован экс-премьер Берлускони

<p>Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Фото © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI</p>

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Фото © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони находится в миланской клинике "Сан-Раффаэле". Как сообщила газета Corriere della Sera, политику сделали компьютерную томографию.

Других подробностей о состоянии здоровья бывшего иатальянского премьера пока не приводится.

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На прошлой неделе политика уже экстренно госпитализировали из-за жалоб на внезапные боли. Что именно стало причиной ухудшения состояния Берлускони, тогда тоже не уточнялось.

Ирина Фальке
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