Берлускони экстренно госпитализирован
В Италии вновь экстренно госпитализирован экс-премьер Берлускони
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Фото © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони находится в миланской клинике "Сан-Раффаэле". Как сообщила газета Corriere della Sera, политику сделали компьютерную томографию.
Других подробностей о состоянии здоровья бывшего иатальянского премьера пока не приводится.
На прошлой неделе политика уже экстренно госпитализировали из-за жалоб на внезапные боли. Что именно стало причиной ухудшения состояния Берлускони, тогда тоже не уточнялось.