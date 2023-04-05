Берлускони экстренно госпитализирован

Других подробностей о состоянии здоровья бывшего иатальянского премьера пока не приводится.

На прошлой неделе политика уже экстренно госпитализировали из-за жалоб на внезапные боли. Что именно стало причиной ухудшения состояния Берлускони, тогда тоже не уточнялось.