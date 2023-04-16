Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из реанимации в обычную палату, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в миланской больнице Сан-Раффаэле.

Издание подчеркнуло, что состояние 86-летнего политика постоянно улучшается. Ранее о той же тенденции сообщали его врачи. По их словам, развившаяся у него пневмония была вызвана обнаруженным лейкозом.