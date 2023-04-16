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16 апреля, 15:59

Берлускони перевели из реанимации в обычную палату

<p>Сильвио Берлускони. Обложка © Getty Images / Antonio Masiello</p>

Сильвио Берлускони. Обложка © Getty Images / Antonio Masiello

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из реанимации в обычную палату, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в миланской больнице Сан-Раффаэле.

Издание подчеркнуло, что состояние 86-летнего политика постоянно улучшается. Ранее о той же тенденции сообщали его врачи. По их словам, развившаяся у него пневмония была вызвана обнаруженным лейкозом.

Берлускони начал курс химиотерапии, пишут СМИ

Берлускони начал курс химиотерапии, пишут СМИ

Напомним, Сильвио Берлускони попал в реанимацию 5 апреля. В больницу его доставили с подозрением на пневмонию, однако позже при этом диагностировали лейкемию. Позже лечащий врач политика охарактеризовал его состояние как стабильное.

Матвей Константинов
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