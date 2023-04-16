Берлускони перевели из реанимации в обычную палату
Сильвио Берлускони. Обложка © Getty Images / Antonio Masiello
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из реанимации в обычную палату, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в миланской больнице Сан-Раффаэле.
Издание подчеркнуло, что состояние 86-летнего политика постоянно улучшается. Ранее о той же тенденции сообщали его врачи. По их словам, развившаяся у него пневмония была вызвана обнаруженным лейкозом.
Напомним, Сильвио Берлускони попал в реанимацию 5 апреля. В больницу его доставили с подозрением на пневмонию, однако позже при этом диагностировали лейкемию. Позже лечащий врач политика охарактеризовал его состояние как стабильное.