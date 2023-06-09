Берлускони снова госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опять попал в миланскую клинику "Сан-Раффаэле". Об этом сообщило агентство АNSA.

О состоянии политика не говорится. Предположительно, 86-летний Берлускони может страдать хроническим заболеванием — лейкозом. В прошлый раз он провёл в больнице не меньше месяца, сейчас прогнозы врачей неизвестны.