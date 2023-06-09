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9 июня, 13:59

Берлускони снова госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии Берлускони вновь госпитализирован в Милане

<p>Обложка © ТАСС / EPA / ANTONIO BAT</p>

Обложка © ТАСС / EPA / ANTONIO BAT

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опять попал в миланскую клинику "Сан-Раффаэле". Об этом сообщило агентство АNSA.

О состоянии политика не говорится. Предположительно, 86-летний Берлускони может страдать хроническим заболеванием — лейкозом. В прошлый раз он провёл в больнице не меньше месяца, сейчас прогнозы врачей неизвестны.

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Напомним, Берлускони уже был госпитализирован в "Сан-Рафаэле" 5 апреля. В больницу его доставили с подозрением на пневмонию, однако позже диагностировали лейкемию. В середине апреля Берлускони перевели из реанимации в обычную палату. Его лечение продлилось более месяца.

Татьяна Миссуми
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