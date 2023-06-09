Берлускони снова госпитализировали
Бывший премьер-министр Италии Берлускони вновь госпитализирован в Милане
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опять попал в миланскую клинику "Сан-Раффаэле". Об этом сообщило агентство АNSA.
О состоянии политика не говорится. Предположительно, 86-летний Берлускони может страдать хроническим заболеванием — лейкозом. В прошлый раз он провёл в больнице не меньше месяца, сейчас прогнозы врачей неизвестны.
Напомним, Берлускони уже был госпитализирован в "Сан-Рафаэле" 5 апреля. В больницу его доставили с подозрением на пневмонию, однако позже диагностировали лейкемию. В середине апреля Берлускони перевели из реанимации в обычную палату. Его лечение продлилось более месяца.