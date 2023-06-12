В Совфеде назвали Берлускони ярким политиком, который не скрывал отношения к России
Сенатор Климов: Без Берлускони Евросоюз потеряет остатки своей независимости
Умерший в возрасте 86 лет экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони был ярким политиком, без которого Евросоюз потеряет остатки своей независимости. Такое заявление сделал в беседе с "Газетой.ru" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Без таких людей, как Сильвио, и Италия, и Европейский союз только теряют остатки своей независимости. Это был яркий политик, я его наблюдал вблизи, не только на экранах телевизоров", — сказал сенатор.
По словам Климова, к Берлускони можно было относиться по-разному. Он вёл жизнь, отличную от многих традиционных, в том числе европейских, чиновников. При этом Берлускони не скрывал своего отношения к РФ, он был убеждён в совместном успехе России и Италии.
Напомним, 9 июня Берлускони в очередной раз госпитализировали. Предположительно, он страдал хроническим миеломоноцитарным лейкозом, на фоне которого развилась лёгочная инфекция. Политику делали химиотерапию. Сегодня стало известно, что Берлускони умер на 87-м году жизни.
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