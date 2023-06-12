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12 июня, 09:59

В Совфеде назвали Берлускони ярким политиком, который не скрывал отношения к России

Сенатор Климов: Без Берлускони Евросоюз потеряет остатки своей независимости

Умерший в возрасте 86 лет экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони был ярким политиком, без которого Евросоюз потеряет остатки своей независимости. Такое заявление сделал в беседе с "Газетой.ru" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Без таких людей, как Сильвио, и Италия, и Европейский союз только теряют остатки своей независимости. Это был яркий политик, я его наблюдал вблизи, не только на экранах телевизоров", — сказал сенатор.

По словам Климова, к Берлускони можно было относиться по-разному. Он вёл жизнь, отличную от многих традиционных, в том числе европейских, чиновников. При этом Берлускони не скрывал своего отношения к РФ, он был убеждён в совместном успехе России и Италии.

Берлускони выступил с шокирующим для Европы заявлением

Берлускони выступил с шокирующим для Европы заявлением

Напомним, 9 июня Берлускони в очередной раз госпитализировали. Предположительно, он страдал хроническим миеломоноцитарным лейкозом, на фоне которого развилась лёгочная инфекция. Политику делали химиотерапию. Сегодня стало известно, что Берлускони умер на 87-м году жизни.

Обложка ©

Vincenzo Lombardo / Getty Images

Светлана Оперук
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