В Совфеде назвали Берлускони ярким политиком, который не скрывал отношения к России

Умерший в возрасте 86 лет экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони был ярким политиком, без которого Евросоюз потеряет остатки своей независимости. Такое заявление сделал в беседе с "Газетой.ru" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Без таких людей, как Сильвио, и Италия, и Европейский союз только теряют остатки своей независимости. Это был яркий политик, я его наблюдал вблизи, не только на экранах телевизоров", — сказал сенатор.

По словам Климова, к Берлускони можно было относиться по-разному. Он вёл жизнь, отличную от многих традиционных, в том числе европейских, чиновников. При этом Берлускони не скрывал своего отношения к РФ, он был убеждён в совместном успехе России и Италии.