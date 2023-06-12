"Большая утрата": Путин оценил роль Берлускони в глобальной политике

Ушедший из жизни экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Безусловно, это был политик европейского, можно сказать, и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене не много", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Глава государства напомнил, что Берлускони — инициатор развития отношений между Россией и НАТО. Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия, подчеркнул Путин. Российский лидер добавил, что экс-премьер Италии был большим другом России, очень искренним и открытым. По словам Путина, политик имел привилегию, которой не обладали другие, — говорил то, что думал.