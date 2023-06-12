Внезапная смерть: В Италии рассказали о последних днях жизни Берлускони

Состояние здоровья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который ушёл из жизни 12 июня, ухудшилось весьма неожиданно. Резкое обострение, приведшее к смерти, наступило утром на фоне онкозаболевания крови, сообщает газета La Repubblica.

Политик скончался в 9:28 (10:28 мск). По данным СМИ, хотя его состояние в последние дни оценивалось как ослабленное, оно было стабильным. Берлускони не помещали в реанимацию, как во время предыдущей госпитализации в апреле, когда выяснилось, что он страдает хроническим миеломоноцитарным лейкозом, на фоне которого развилась лёгочная инфекция.