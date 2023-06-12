Внезапная смерть: В Италии рассказали о последних днях жизни Берлускони
La Repubblica: Состояние Берлускони резко ухудшилось на фоне лейкоза
Состояние здоровья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который ушёл из жизни 12 июня, ухудшилось весьма неожиданно. Резкое обострение, приведшее к смерти, наступило утром на фоне онкозаболевания крови, сообщает газета La Repubblica.
Политик скончался в 9:28 (10:28 мск). По данным СМИ, хотя его состояние в последние дни оценивалось как ослабленное, оно было стабильным. Берлускони не помещали в реанимацию, как во время предыдущей госпитализации в апреле, когда выяснилось, что он страдает хроническим миеломоноцитарным лейкозом, на фоне которого развилась лёгочная инфекция.
Как утверждали специалисты, такая форма лейкоза, характерная для пожилых людей, поддаётся лечению и развивается медленно. Однако здоровье экс-премьера было значительно подорвано, в том числе ковидом, который политик тяжело перенёс в сентябре 2020 года. Кроме того, в 2016 году ему провели сложную операцию на сердце.
Напомним, 12 июня Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Политик ушёл из жизни в больнице в Милане. Президент России Владимир Путин назвал большим горем и невосполнимой потерей смерть его друга Берлускони.
ТАСС / Mistrulli / ROPI via ZUMA Press