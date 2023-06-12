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12 июня, 14:24

Внезапная смерть: В Италии рассказали о последних днях жизни Берлускони

La Repubblica: Состояние Берлускони резко ухудшилось на фоне лейкоза

Состояние здоровья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который ушёл из жизни 12 июня, ухудшилось весьма неожиданно. Резкое обострение, приведшее к смерти, наступило утром на фоне онкозаболевания крови, сообщает газета La Repubblica.

Политик скончался в 9:28 (10:28 мск). По данным СМИ, хотя его состояние в последние дни оценивалось как ослабленное, оно было стабильным. Берлускони не помещали в реанимацию, как во время предыдущей госпитализации в апреле, когда выяснилось, что он страдает хроническим миеломоноцитарным лейкозом, на фоне которого развилась лёгочная инфекция.

Стала известна дата похорон Берлускони

Стала известна дата похорон Берлускони

Как утверждали специалисты, такая форма лейкоза, характерная для пожилых людей, поддаётся лечению и развивается медленно. Однако здоровье экс-премьера было значительно подорвано, в том числе ковидом, который политик тяжело перенёс в сентябре 2020 года. Кроме того, в 2016 году ему провели сложную операцию на сердце.

Напомним, 12 июня Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Политик ушёл из жизни в больнице в Милане. Президент России Владимир Путин назвал большим горем и невосполнимой потерей смерть его друга Берлускони.

"Большая утрата": Путин оценил роль Берлускони в глобальной политике

"Большая утрата": Путин оценил роль Берлускони в глобальной политике

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ТАСС / Mistrulli / ROPI via ZUMA Press

Иван Косицын
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