Ушаков: Китайская инициатива по Украине имеет большое значение

Китайской инициативе по урегулированию ситуации на Украине придаётся большое значение. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Китайская инициатива весьма активно обсуждалась, ей придавалось и придаётся очень большое значение в силу автора этой инициативы — Китайской Народной Республики, это авторитетнейшая страна", — сказал представитель Кремля журналистам.