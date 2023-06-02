Главы МИД стран БРИКС выступили за мирное урегулирование украинского конфликта

Министры иностранных дел стран БРИКС выразили единое мнение по поводу урегулирования конфликта на Украине: главы МИД Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР поддержали мирное решение вопроса. Они также выступили в пользу полного выполнения зерновой сделки всеми сторонами.

"Министры напомнили свои национальные позиции относительно ситуации на и вокруг Украины. Они с одобрением отметили предложения посредничества, направленные на мирное разрешение конфликта путём диалога и дипломатии", — говорится в распространённом в Кейптауне совместном заявлении глав МИД БРИКС.

В заявлении указывается, что главы МИД призвали "к полному и эффективному выполнению черноморской зерновой инициативы".