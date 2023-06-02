Главы МИД стран БРИКС выступили за мирное урегулирование украинского конфликта
Главы МИД стран БРИКС поддержали мирное урегулирование конфликта на Украине
Министры иностранных дел стран БРИКС выразили единое мнение по поводу урегулирования конфликта на Украине: главы МИД Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР поддержали мирное решение вопроса. Они также выступили в пользу полного выполнения зерновой сделки всеми сторонами.
"Министры напомнили свои национальные позиции относительно ситуации на и вокруг Украины. Они с одобрением отметили предложения посредничества, направленные на мирное разрешение конфликта путём диалога и дипломатии", — говорится в распространённом в Кейптауне совместном заявлении глав МИД БРИКС.
В заявлении указывается, что главы МИД призвали "к полному и эффективному выполнению черноморской зерновой инициативы".
Совместное фотографирование глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Обложка © t.me / МИД России