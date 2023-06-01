Россия ввела ограничение на зерновую сделку
ООН: Москва ограничит регистрацию судов в рамках зерновой сделки из-за аммиака
Москва уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении прохода судов в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки, пока не возобновится экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется", — сказал он в ходе брифинга.
Дюжаррик также отметил, что ООН обеспокоена замедлением реализации зерновой сделки и расценивает сложившуюся ситуацию как серьёзную. По его словам, в мае из украинских портов вышли всего лишь 33 судна, что вдвое меньше, чем в предыдущем месяце.
Напомним, аммиакопровод Тольятти – Одесса, который был построен в конце 1979 года, не работает с 24 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине. До этого трубопровод использовался для перевалки порядка 2,5 миллиона тонн сырья ежегодно.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва уже в ближайшие дни могла бы запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина уже около года мешает этому. Позже СМИ узнали, что ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовку к транзиту российского аммиака.
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