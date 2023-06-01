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1 июня, 16:52

Россия ввела ограничение на зерновую сделку

ООН: Москва ограничит регистрацию судов в рамках зерновой сделки из-за аммиака

Москва уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении прохода судов в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки, пока не возобновится экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется", — сказал он в ходе брифинга.

Дюжаррик также отметил, что ООН обеспокоена замедлением реализации зерновой сделки и расценивает сложившуюся ситуацию как серьёзную. По его словам, в мае из украинских портов вышли всего лишь 33 судна, что вдвое меньше, чем в предыдущем месяце.

Напомним, аммиакопровод Тольятти – Одесса, который был построен в конце 1979 года, не работает с 24 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине. До этого трубопровод использовался для перевалки порядка 2,5 миллиона тонн сырья ежегодно.

СМИ узнали об условиях Киева для возобновления транзита российского аммиака

СМИ узнали об условиях Киева для возобновления транзита российского аммиака

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва уже в ближайшие дни могла бы запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина уже около года мешает этому. Позже СМИ узнали, что ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовку к транзиту российского аммиака.

Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Наталья Исакова
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