Россия ввела ограничение на зерновую сделку

Москва уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении прохода судов в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки, пока не возобновится экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется", — сказал он в ходе брифинга.

Дюжаррик также отметил, что ООН обеспокоена замедлением реализации зерновой сделки и расценивает сложившуюся ситуацию как серьёзную. По его словам, в мае из украинских портов вышли всего лишь 33 судна, что вдвое меньше, чем в предыдущем месяце.