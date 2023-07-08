Экс-депутат КПРФ: Глава Хакасии не сдержал обещаний и ничего не сделал для республики

Депутат Верховного совета Хакасии Николай Разумов решил выйти из фракции и партии КПРФ. Соответствующее заявление он сделал на сессии регионального парламента.

По данным агентства "Новости Хакасии", к такому решению его подтолкнули итоги работы Валентина Коновалова на посту губернатора Республики Хакасия. Как заявил сам Разумов, глава региона "не сдержал своих обещаний и ничего толком не сделал".

Например, жители Бейского района на прошлых выборах голосовали за КПРФ, однако при "борьбе" с угольными разрезами власти региона предпочли промолчать и оставить людей один на один с проблемой. Кроме того, за пять лет не произошло никаких изменений, связанных с водоснабжением, строительством дорог, восстановлением Домов культуры и школ. При этом Куйбышевский сельсовет как был, так и до сих пор остаётся "самой потерянной точкой" республики.

"Мой округ ничего не получил. Поэтому я ушёл из партии и уже подал документы в ТИК как самовыдвиженец, чтобы продолжить отстаивать интересы Бейского района", — пояснил Разумов.