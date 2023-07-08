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8 июля, 10:29

Экс-депутат КПРФ: Глава Хакасии не сдержал обещаний и ничего не сделал для республики

Депутат Разумов вышел из КПРФ, разочаровавшись в работе главы Хакасии Коновалова

<p>Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/konovalov1917" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Валентин Коновалов</a></p>

Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов. Обложка © VK / Валентин Коновалов

Депутат Верховного совета Хакасии Николай Разумов решил выйти из фракции и партии КПРФ. Соответствующее заявление он сделал на сессии регионального парламента.

По данным агентства "Новости Хакасии", к такому решению его подтолкнули итоги работы Валентина Коновалова на посту губернатора Республики Хакасия. Как заявил сам Разумов, глава региона "не сдержал своих обещаний и ничего толком не сделал".

Например, жители Бейского района на прошлых выборах голосовали за КПРФ, однако при "борьбе" с угольными разрезами власти региона предпочли промолчать и оставить людей один на один с проблемой. Кроме того, за пять лет не произошло никаких изменений, связанных с водоснабжением, строительством дорог, восстановлением Домов культуры и школ. При этом Куйбышевский сельсовет как был, так и до сих пор остаётся "самой потерянной точкой" республики.

"Мой округ ничего не получил. Поэтому я ушёл из партии и уже подал документы в ТИК как самовыдвиженец, чтобы продолжить отстаивать интересы Бейского района", — пояснил Разумов.

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Ранее Лайф уже рассказывал, что глава Хакасии Валентин Коновалов вновь оказался последним в рейтинге губернаторов за период с мая по июнь 2023 года. Эксперты назвали его электоральный рейтинг провально низким. Многие уверены, что у него нет ни малейшего шанса на переизбрание.

Николь Вербер
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