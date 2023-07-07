Эксперты назвали рейтинг губернатора Хакасии Коновалова провально низким

Электоральный рейтинг губернатора Республики Хакасия Валентина Коновалова оказался провально низким. Об этом заявили специалисты Экспертного института социальных исследований на круглом столе "Выборы-2023 набирают обороты".

Как сообщает издание "Новости Хакасии", участники мероприятия считают ничтожно маленькими шансы Коновалова переизбраться на пост главы региона на грядущих выборах.

Электоральный рейтинг нынешнего губернатора Хакасии на данный момент составляет всего 35%. Такие показатели эксперты связывают с тем, что он не контактирует с жителями, а также ведёт провальную социальную и экономическую политику.

"Не идёт речь об инвестициях в регион, потому что нет взаимодействия с федеральным центром, обилие пиара", — сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.