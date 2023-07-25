Зарегистрирован основной кандидат на выборах главы Хакасии — Сергей Сокол

Предвыборная кампания в Хакасии конкурентная и интересная, но кандидат от "Единой России" на пост главы региона Сергей Сокол пока "на полкорпуса впереди". Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Института новейших государств и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

"На финишную прямую выходит кампания, два главных кандидата зафиксированы, как мы видим, да. При том что за этот предварительный этап их кампании точно абсолютно Сокол лидирует. Я имею в виду в кампании по повестке и по такому отклику", — отметил Мартынов.

Он считает, что у нынешнего главы Хакасии Валентина Коновалова тяжёлый бэкграунд — развал хозяйства, большой дефицит, невыплаты зарплат. При этом у недавно зарегистрированного в качестве кандидата Сокола уже много разнообразного позитива.

"Человек он для Сибирского региона не новый и много лет, всю жизнь, можно сказать, там работал. В разных ипостасях его знают. Более того, его возможности и в хорошем смысле лоббистские возможности на федеральном уровне, по партийной линии и по линии правительства — там уже тоже есть определённые результаты. Там и поддержка предприятий добывающих, найдено решение на ту же выплату зарплат учителям", — указал эксперт.