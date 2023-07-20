Опрос: Большинство жителей Хакасии хотят отставки Коновалова
Больше половины жителей Республики Хакасия (55%) не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора. Такие данные озвучила директор проектов Фонда "Общественное мнение" Лариса Паутова в ходе круглого стола ЭИСИ, посвящённого избирательной кампании в Сибири.
По другим регионам, где в сентябре 2023-го пройдут выборы, данные были объявлены такие:
- Новосибирская область — 60% считают, что лучше, чтобы остался нынешний глава, против 17%.
- Омская область — 52% против 10%.
- Алтайский край — 60% против 23%.
- Красноярский край — 44% против 7%.
- Кемеровская область — 60% против 23%.
Таким образом, Республика Хакасия стала единственным регионом Сибирского федерального округа (СФО), где большинство людей высказались за смену губернатора.
Ранее политологи объяснили, почему именно Сергей Сокол сможет прекратить злоключения Хакасии. По словам экспертов, основная компетенция управления субъектом РФ, кроме взаимодействия с региональными элитами и опыта управления, которого у Сокола предостаточно, — это лоббирование интересов региона на федеральном уровне и Сокол этой компетенцией владеет в полной мере.