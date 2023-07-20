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20 июля, 13:46

Росстат: Хакасия вошла в тройку регионов СФО, где по итогам 2022 года упали реальные доходы

Хакасия вошла в тройку регионов Сибирского федерального округа (СФО), где по итогам 2022 года упали реальные доходы населения. Об этом сообщил начальник управления координации и развития статистического учёта Росстата Денис Тимофеев в ходе круглого стола ЭИСИ, посвящённого избирательной кампании в Сибири.

Минимальные среднедушевые доходы в 2022 году, по его словам, отмечены в Туве, Республике Алтай и Хакасии. Самые низкие темпы роста доходов Росстат отмечает в Омской и Томской областях и всё в той же проблемной Хакасии.

Ранее Лайф писал, что Республика Хакасия во главе с Валентином Коноваловым так и не смогла улучшить свои экономические показатели и добиться поставленных задач по снижению уровня бедности в регионе по итогам прошлого года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что 76 субъектов России смогли справиться с этой целью.

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Эксперты назвали рейтинг губернатора Хакасии Коновалова провально низким

Тем временем политологи объяснили, почему именно Сергей Сокол сможет прекратить злоключения Хакасии. По словам экспертов, основная компетенция управления субъектом РФ, кроме взаимодействия с региональными элитами и опыта управления, которого у Сокола предостаточно, — это лоббирование интересов региона на федеральном уровне и Сокол этой компетенцией владеет в полной мере.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Алексей Берковиц
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