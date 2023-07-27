В Музее Победы на Поклонной горе почтили память детей — жертв войны в Донбассе
В Музее Победы на Поклонной горе почтили память погибших в Донбассе детей. Обложка © РИА "Победа РФ"
27 июля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялось мемориальное мероприятие, посвящённое Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Его участниками стали "Волонтёры Победы", "Бессмертный полк России", "Поисковое движение России", движение "Юнармия".
Заместитель руководителя Государственного фонда "Защитники Отечества" Алексей Романов зачитывает имена погибших в Донбассе детей. Видео © Предоставлено Лайфу
В инсталляции "Аллея ангелов", расположенной в экспозиции "Обыкновенный нацизм", почётные гости, волонтёры и активисты патриотических организаций зачитали имена детей — жертв, павших от рук нацистов в ходе боевых действий на территории ДНР.
Почтить память погибших детей в Музей Победы пришли сенаторы Наталья Никонорова и Дарья Лантратова, Герой России Вячеслав Бочаров, заместитель руководителя Государственного фонда "Защитники Отечества" Алексей Романов, депутаты Государственной думы Ольга Занко и Елена Цунаева, руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.
"Музей Победы честно рассказывает о том, что происходит в Донбассе. Мы каждый день вспоминаем погибших детей Донбасса, когда встречаем посетителей на нашей выставке "Обыкновенный нацизм". Но сегодня, в этот памятный день, 27 июля, мы решили вспомнить всех детей поимённо: от младенцев до подростков. Всех, кто стал невинной жертвой неонацистского зла", — подчеркнул директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.
Ранее Лайф писал, что активисты "Единой России" и МГЕР 27 июля почтили память погибших в Донбассе детей. Они принесли портреты убитых несовершеннолетних к зарубежным посольствам в Москве.