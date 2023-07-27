В Музее Победы на Поклонной горе почтили память детей — жертв войны в Донбассе

"Музей Победы честно рассказывает о том, что происходит в Донбассе. Мы каждый день вспоминаем погибших детей Донбасса, когда встречаем посетителей на нашей выставке "Обыкновенный нацизм". Но сегодня, в этот памятный день, 27 июля, мы решили вспомнить всех детей поимённо: от младенцев до подростков. Всех, кто стал невинной жертвой неонацистского зла", — подчеркнул директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.