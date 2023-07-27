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27 июля, 14:11

В Музее Победы на Поклонной горе почтили память детей — жертв войны в Донбассе

<p>В Музее Победы на Поклонной горе почтили память погибших в Донбассе детей. Обложка © <a href="https://pobedarf.ru/wp-content/uploads/2023/07/vozlozhenie.webp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА "Победа РФ"</a></p>

В Музее Победы на Поклонной горе почтили память погибших в Донбассе детей. Обложка © РИА "Победа РФ"

27 июля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялось мемориальное мероприятие, посвящённое Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Его участниками стали "Волонтёры Победы", "Бессмертный полк России", "Поисковое движение России", движение "Юнармия".

Заместитель руководителя Государственного фонда "Защитники Отечества" Алексей Романов зачитывает имена погибших в Донбассе детей. Видео © Предоставлено Лайфу

В инсталляции "Аллея ангелов", расположенной в экспозиции "Обыкновенный нацизм", почётные гости, волонтёры и активисты патриотических организаций зачитали имена детей — жертв, павших от рук нацистов в ходе боевых действий на территории ДНР.

Почтить память погибших детей в Музей Победы пришли сенаторы Наталья Никонорова и Дарья Лантратова, Герой России Вячеслав Бочаров, заместитель руководителя Государственного фонда "Защитники Отечества" Алексей Романов, депутаты Государственной думы Ольга Занко и Елена Цунаева, руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.

"Музей Победы честно рассказывает о том, что происходит в Донбассе. Мы каждый день вспоминаем погибших детей Донбасса, когда встречаем посетителей на нашей выставке "Обыкновенный нацизм". Но сегодня, в этот памятный день, 27 июля, мы решили вспомнить всех детей поимённо: от младенцев до подростков. Всех, кто стал невинной жертвой неонацистского зла", — подчеркнул директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В Донбассе назвали число детей, погибших с 2014 года от украинских снарядов

В Донбассе назвали число детей, погибших с 2014 года от украинских снарядов

Ранее Лайф писал, что активисты "Единой России" и МГЕР 27 июля почтили память погибших в Донбассе детей. Они принесли портреты убитых несовершеннолетних к зарубежным посольствам в Москве.

Никита Никонов
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