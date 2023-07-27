Эксперт оценил вероятность падения цен на туры в Китай из-за безвиза
Турэксперт Давыденко дал прогноз по ценам на туры в Китай при безвизовом режиме
После введения безвизового режима с Китаем цены на поездки для россиян не изменятся, сказал в разговоре с Ura.ru глава Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко. Эксперт отметил, что при этом не надо исключать появления новых видов туризма.
"Я не думаю, что цены упадут на Китай. Чартеров туда всё равно не будет, цена складывается из перелёта и проживания. Ничего из этого дешеветь не собирается", — заявил Давыденко.
Эксперт подчеркнул, что у нас и раньше был безвизовый режим с КНР, который приостановили из-за ковида. Однако теперь россияне вполне могут рассчитывать на расширение совместных туристических программ. По оценке Давыденко, в случае роста спроса в Китае могут открыться новые направления и города для путешествий. Сейчас же в КНР в основном развит учебный туризм, в дальнейшем может появиться и медицинский.
Напомним, что Пекин и Москва планируют возобновить безвизовые групповые поездки уже этим летом, решение будет реализовано в ближайшее время. С 2020 года поездки были под запретом из-за распространения коронавируса. В том числе безвизовые групповые поездки планируется наладить и с Ираном.
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