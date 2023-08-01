Россияне рассказали, как часто проводят уборку дома

Большинство россиян прибираются у себя дома и стирают бельё каждый день, а также регулярно моют пол. Но тратить на средства бытовой химии больше тысячи рублей в месяц не готовы. Результаты исследования приводит "Газета.ru".

Так, более половины россиян загружают стиральную машинку несколько раз в неделю, а каждый день стирают вещи примерно 20% опрошенных. При этом вместо порошков россияне чаще используют гели. Их выбирают 73% участников опроса, а порошки — 52%.

Большинство опрошенных (76%) любят прибираться дома сами, лишь 10% доверяют это дело профессионалам. Каждый день проводят уборку 34%, столько же прибираются раз в неделю. Почти половина россиян моет пол хотя бы раз в неделю, чуть больше 30% — несколько раз в семь дней.

При уборке большинство опрошенных пользуются специальными средствами — для сантехники (72%), для мытья пола (68%), от жира и нагара (68%), для мытья стёкол (64%). Однако 34% не готовы тратить на бытовую химию более 1000 рублей в месяц. Ещё 17% готовы заплатить не более 500 рублей, а 15% — столько, сколько необходимо.

Также почти 40% россиян регулярно пользуются посудомоечной машиной, а ещё 15% хотели бы приобрести её, но не делают этого из-за высокой стоимости техники.